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Haberler Galeri GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 03.11.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 20:10

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı öncesi bu maçı kazanmak ve moral depolamak istiyor. Kemal Özdeş'li Kasımpaşa ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirme peşinde. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. GS maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle linki için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, bu akşam RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Aslan, 9 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Son 6 maçta sadece 1 kez kaybeden Lacivert-Beyazlılar ise Kemal Özdeş'le yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde. Heyecan dolu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverlerin ''Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. GS maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle ekranı…

Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının perdesi İstanbul'da açılıyor. Galatasaray, ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

İki ekibin karşı karşıya geleceği maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı, 3 Kasım 2023 Cuma günü yani bu akşam RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da Mustafa Öğretmenoğlu ile Süleyman Özay görev yapacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

İŞTE GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

KASIMPAŞA: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Mortadha, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy

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