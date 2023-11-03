GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izle

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da Mustafa Öğretmenoğlu ile Süleyman Özay görev yapacak.