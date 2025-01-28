Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:40
ŞİFRESİZ KANALDA! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki bu sezonki yedi karşılaşmada toplam 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, turnuvanın 8. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak 13 puanla 9. sıradaki yerlerini güçlendirmeyi ve play-off aşamasını garantilemeyi hedefliyor. Peki, Ajax-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, tüm ayrıntılar!