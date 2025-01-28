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Haberler Galeri ŞİFRESİZ KANALDA! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:40

ŞİFRESİZ KANALDA! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki bu sezonki yedi karşılaşmada toplam 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, turnuvanın 8. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak 13 puanla 9. sıradaki yerlerini güçlendirmeyi ve play-off aşamasını garantilemeyi hedefliyor. Peki, Ajax-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, tüm ayrıntılar!

ŞİFRESİZ KANALDA! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan giderek artıyor. Galatasaray, son maçlar öncesinde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Turnuvada ilk 16'ya kalma hedefini sürdürebilmek için sahaya çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar turnuvada üst üste aldığ üç beraberlik neticesinde 13 puanla 9. sırada yer aldı. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar.

ŞİFRESİZ KANALDA! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Ajax-Galatasaray maçı, Johan Cruijff Arena'da 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.
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ŞİFRESİZ KANALDA! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ŞİFRESİZ KANALDA! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARAY'IN PUANI KAÇ?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı. Sarı - kırmızılılar 3-1 öne geçtiği maçta rakibiyle berabere kaldı. Bu skorun ardından Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü beraberliğini alan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı.
ŞİFRESİZ KANALDA! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
Tablodaki takımların puanları şu şekildedir:
1-Lazio - 19 puan
2-Eintracht Frankfurt - 16 puan
3-Athletic Bilbao - 16 puan
4-Manchester United - 15 puan
5-Lyon - 14 puan
6-Tottenham - 14 puan
7-Anderlecht - 14 puan
8-FCSB - 14 puan
9-Galatasaray - 13 puan
10-Bodø/Glimt - 13 puan
11-Viktoria Plzeň - 12 puan
12-Olympiakos - 12 puan
13-Ajax - 11 puan
14-Rangers - 11 puan
15-AZ - 11 puan
16-PAOK - 10 puan
17-Real Sociedad - 10 puan
18-Midtjylland - 10 puan
19-Elfsborg - 10 puan
20-Roma - 9 puan
21-Union Saint-Gilloise - 9 puan
22-Fenerbahçe - 9 puan
23-Ferencváros - 9 puan
24-Beşiktaş 9 puan
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