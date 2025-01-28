ŞİFRESİZ KANALDA! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan giderek artıyor. Galatasaray, son maçlar öncesinde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Turnuvada ilk 16'ya kalma hedefini sürdürebilmek için sahaya çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar turnuvada üst üste aldığ üç beraberlik neticesinde 13 puanla 9. sırada yer aldı. Peki, Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar.