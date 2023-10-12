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Haberler Galeri Hırvatistan Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle linki burada
Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 16:20

Hırvatistan Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle linki burada

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu altıncı maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı 5 maç sonunda 10 puanla ikinci sırada yer alan Ay Yıldızlılar, rakibini yenerek puan farkını açmak ve grup liderliğini geri almak istiyor. Kritik öneme sahip olan mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak ''Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Milli maç TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle linki ve maçın muhtemel 11 bilgileri.

Hırvatistan Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın izle

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle ekranı karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başlandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, altıncı maçında Hırvatistan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Grupta bir maçı eksik olan Hırvatistan 10 puanla aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Nefes kesen milli maçı TRT 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ''Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle'' araştırmasına çıkmış durumda. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın izle

Hırvatistan Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın izle

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;

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Hırvatistan Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın izle

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Osijek şehrindeki Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak Hırvatistan Türkiye mücadelesi, 12 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

Hırvatistan Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın izle

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Türkiye karşılaşması, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.

Hırvatistan Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT 1 canlı maç izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın izle

İŞTE HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Petkovic, Brekalo

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ

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