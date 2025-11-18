İspanya-Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler belli oldu! İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 07:22

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik bir mücadeleye çıkacak A Milli Futbol Takımı, son maçta İspanya'yı yenerek grubu moralli bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. 12 puanla İspanya'nın 3 puan gerisinde bulunan Türkiye, bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyor. Futbolseverler, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda?

E Grubu'nda heyecan dorukta! 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 puanla İspanya'nın hemen gerisinde yer alan A Milli Takım, son maçta rakibini mağlup edip grubu galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin kritik sınavını kaçırmak istemeyen taraftarlar ise maçın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bugün deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

MÜCADELEYİ ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak.

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN 7 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR

E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Son maç öncesinde İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor. Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

İSPANYA: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Oyarzabal, Baena

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Oğuz, Arda, Kenan, Barış Alper.