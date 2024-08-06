Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
15:16
İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?
İtalya Sırbistan maçı canlı yayın detayları araştırılıyor. A Milli Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin'i yenerek yarı final hakkı kazandı. Filenin Sultanlarının yarı finale yükselmesiyle birlikte rakibi araştırılmaya başladı. A Milli Voleybol Takımımızın yarı final rakibi, İtalya Sırbistan mücadelesinin ardından netleşecek. Kazanan Filenin Sultanlarının rakibi olacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat, kaçta, hangi kanalda?