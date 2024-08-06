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Haberler Galeri İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:16

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?

İtalya Sırbistan maçı canlı yayın detayları araştırılıyor. A Milli Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin'i yenerek yarı final hakkı kazandı. Filenin Sultanlarının yarı finale yükselmesiyle birlikte rakibi araştırılmaya başladı. A Milli Voleybol Takımımızın yarı final rakibi, İtalya Sırbistan mücadelesinin ardından netleşecek. Kazanan Filenin Sultanlarının rakibi olacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat, kaçta, hangi kanalda?

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?

İtalya Sırbistan çeyrek final voleybol maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. A Milli Voleybol Takımımızın yarı final rakibi bu karşılaşmanın kazanan takımı olacak. Filenin Sultanları yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak. İşte İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı bilgileri...

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI || İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları bugün-6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak.
İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

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İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?

İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Olimpiyat mücadeleleri TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilebiliyor.

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?

İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
İtalya-Sırbistan voleybol maçı canlı izle için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
Uydu: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096
Frekans: 11.096
POL: H
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FEC: 5/6
Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6

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