İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: İtalya-Sırbistan olimpiyat voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayında?

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI || İTALYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları bugün-6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak.

İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak.