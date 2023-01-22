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Haberler Galeri Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 14:19

Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kayserispor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekibin daha önce 28 kez galibiyet elde ettiği rakibi karşısında 3 puan alabilmek için ter dökeceği karşılaşmada düdüğü Mete Kalkavan çalacak. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise bu noktada "Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına hız verdi. Kayserispor Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı araştırmaları karşılaşmanın başlamasına dakikalar hız kazandı. Spor Toto Süper Lig'de heyecan 20. Hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlı ekip zirve ile aradaki puan farkını azaltmak, Kayserispor ise Avrupa şansını zorlamak için kendi evinde galip gelmek istiyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahada olacağı karşılaşma için adeta nefesler tutulmuş durumda. Heyecan dolu müsabakayı beIN Sports 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler "Kayserispor Beşiktaş maçı canlı izle" araştırmasına çıktı. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın izle…

Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş Kayserispor maçı, 22 Ocak 2023 Pazar günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak.

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Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.

Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Karimi, Mensah, Mane, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Redmond, Gedson, Muleka, Cenk Tosun

Kayserispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

https://beinsports.com.tr/canli-yayin

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