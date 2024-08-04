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Haberler Galeri Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 04.08.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:15

Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı yayın kanalı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler yüzme 1500 metre serbest stil elemelerinde 5. sıraya adını yazdırarak final başarısı elde eden milli sporcu Kuzey Tunçelli tarihi bir başarı elde etti. 14.45.27'lik dereceyle finale kalan ilk Türk sporcu olmanın gururunu yaşayan milli yüzücümüz için heyecan dorukta. Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı yayın kanalı

Kuzey Tunçelli final maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Gözler TRT Spor ekranlarına dönüyor. Erkekler 1500 metre serbest stilde finale adını yazdıran milli sporcumuzun finali beklenmeye başladı. Tarihi bir başarı elde eden Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gibi sorular da gündemde. Peki; Kuzey Tunçelli finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı yayın kanalı

KUZEY TUNÇELLİ FİNALDE!

Olimpiyatlarda erkekler 1500 metre serbest stilde yarışan milli sporcumuz Kuzey Tunçelli 14.45.27'lik dereceyle adını 5. sıraya yazdırdı ve finale kaldı.

Olimpiyat tarihinde finale kalan ilk Türk yüzücü olan Tunçelli bugün yarışacak.

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Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı yayın kanalı

KUZEY TUNÇELLİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali 4 Ağustos günü saat 19.3O'dan sonra gerçekleşecek. Mücadelenin TRT Spor Yıldız ekranlarında takip edilmesi bekleniyor.

Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı yayın kanalı

KUZEY TUNÇELLİ FİNALİ CANLI İZLE

Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı yayın kanalı

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

30 Ağustos 2007 Kocaeli doğumlu Kuzey Tunçelli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu. 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazanan Tunçelli, 1500 metrede finalde takip edilecek.

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