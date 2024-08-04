Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı yayın kanalı

Kuzey Tunçelli final maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Gözler TRT Spor ekranlarına dönüyor. Erkekler 1500 metre serbest stilde finale adını yazdıran milli sporcumuzun finali beklenmeye başladı. Tarihi bir başarı elde eden Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gibi sorular da gündemde. Peki; Kuzey Tunçelli finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?