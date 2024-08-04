Giriş Tarihi: 04.08.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
12:15
Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı yayın kanalı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler yüzme 1500 metre serbest stil elemelerinde 5. sıraya adını yazdırarak final başarısı elde eden milli sporcu Kuzey Tunçelli tarihi bir başarı elde etti. 14.45.27'lik dereceyle finale kalan ilk Türk sporcu olmanın gururunu yaşayan milli yüzücümüz için heyecan dorukta. Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?