Manchester City Tottenham Hotspur maçı canlı izle! İngiltere Premier Lig Manchester City Tottenham Hotspur maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Manchester City Tottenham Hotspur maçı canlı izle araştırması son dakika yapılıyor. İngiltere Premier Lig 14'üncü hafta mücadelesinde zirve yarışı veren iki takım, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi, Simon Hooper yönetecek. Peki, Manchester City Tottenham Hotspur maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, detaylar