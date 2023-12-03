Manchester City Tottenham Hotspur maçı canlı izle! İngiltere Premier Lig Manchester City Tottenham Hotspur maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'i 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında yer alan Manchester City ile Tottenham Hotspur, bu akşam karşı karşıya gelecek. İki takımda sakatlıklar yüzünden birçok oyuncu yer almazken, "Manchester City Tottenham Hotspur maçı canlı izle" araştırması yapılıyor. Sporseverler, "Manchester City Tottenham Hotspur hangi kanalda canlı yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak maçı Simon Hooper yönetecek. Peki, Manchester City Tottenham Hotspur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City Tottenham Hotspur maçı canlı izle bilgileri