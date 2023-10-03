Manchester United Galatasaray maçı canlı izle linki BURADA! Aslan sahaya çıkıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Galatasaray maçı canlı yayın izle EXXEN ekranı

MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu ikinci hafta maçına bu akşam çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya geliyor.

Cimbom, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

İşte Manchester United Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati ile ilgili bilgiler şöyle;