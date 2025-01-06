MİLLİ MAÇ HEYECANI! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'unda sergilediği üstün performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer aldı ve doğrudan A Ligi'ne yükselme şansını kaybetti. Ancak millilerin A Ligi'ne yükselme mücadelesi devam ediyor. Türkiye, play-off turunda Macaristan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Çift maç usulüyle oynanacak mücadelenin ilk ayağı İstanbul olacak. Rövanş maçında ise Macaristan, Türkiye'yi kendi evinde ağırlayacak. Peki; Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Uluslar Ligi play-off maç programı ve tüm detaylar…