Giriş Tarihi: 06.01.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
08:44
MİLLİ MAÇ HEYECANI! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür
UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede, Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, ilk maçı İstanbul'da ev sahibi olarak oynayacak ve karşılaşma Rams Park stadyumunda gerçekleştirilecek. Rövanş usulüyle oynanacak karşılaşmaların sonunda kazanan ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Peki; Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Futbol takımı maç programı ve milli maç tarihleri hakkında tüm detaylar...