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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ HEYECANI! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür
Giriş Tarihi: 06.01.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:44

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede, Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, ilk maçı İstanbul'da ev sahibi olarak oynayacak ve karşılaşma Rams Park stadyumunda gerçekleştirilecek. Rövanş usulüyle oynanacak karşılaşmaların sonunda kazanan ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Peki; Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Futbol takımı maç programı ve milli maç tarihleri hakkında tüm detaylar...

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'unda sergilediği üstün performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer aldı ve doğrudan A Ligi'ne yükselme şansını kaybetti. Ancak millilerin A Ligi'ne yükselme mücadelesi devam ediyor. Türkiye, play-off turunda Macaristan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Çift maç usulüyle oynanacak mücadelenin ilk ayağı İstanbul olacak. Rövanş maçında ise Macaristan, Türkiye'yi kendi evinde ağırlayacak. Peki; Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Uluslar Ligi play-off maç programı ve tüm detaylar…

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

PLAY-OFF RAKİBİMİZ MACARİSTAN!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi yolunda play-off'taki rakibi Macaristan.

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MİLLİ MAÇ HEYECANI! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

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