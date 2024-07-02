Avusturya Türkiye maçı canlı İZLE! Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milli maç izle linki TRT 1!

Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
09:08
A Milli takım Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda çeyrek final için sahaya çıkıyor. Millilerin Avusturya ile karşı karşıya geleceği maçı Portekizli hakem Dias yönetecek. Son maçını Çekya karşısında gerçekleştiren Türkiye, sıradaki karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek isteyen Ay Yıldızlı temsilcimiz, Avusturya karşısında galip gelirse Romanya - Hollanda eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Avusturya Türkiye maçı canlı izle bilgisi!