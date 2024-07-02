Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Avusturya Türkiye maçı canlı İZLE! Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milli maç izle linki TRT 1!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:08

Avusturya Türkiye maçı canlı İZLE! Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milli maç izle linki TRT 1!

A Milli takım Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda çeyrek final için sahaya çıkıyor. Millilerin Avusturya ile karşı karşıya geleceği maçı Portekizli hakem Dias yönetecek. Son maçını Çekya karşısında gerçekleştiren Türkiye, sıradaki karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek isteyen Ay Yıldızlı temsilcimiz, Avusturya karşısında galip gelirse Romanya - Hollanda eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Avusturya Türkiye maçı canlı izle bilgisi!

Avusturya Türkiye maçı canlı İZLE! Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milli maç izle linki TRT 1!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bugün çeyrek final yolunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar 11 karşılaşmayı geride bırakan, 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda milliler, 15 gol atarken kalesinde ise 17 gole engel olamadı. A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te dördüncü karşılaşmasında Avusturya karşısında çıkıyor. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, Avusturya Türkiye (milli maç) canlı izle!

Avusturya Türkiye maçı canlı İZLE! Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milli maç izle linki TRT 1!

AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te dördüncü karşılaşmasında Avusturya karşısında çıkıyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen Ay-yıldızlar, Avusturya maçına odaklandı.

Avusturya - Türkiye maçına Leipzig Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.

Avusturya - Türkiye son 16 turu mücadelesi 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Avusturya Türkiye maçı canlı İZLE! Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milli maç izle linki TRT 1!

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

EURO 2024'te grup aşamasında karşılaşmaların büyük bir çoğunluğu TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Bazı karşılaşmalar ise TRT Spor'dan izleyiciyle buluştu. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamı ise TRT 1 ekranlarında olacak.

UEFA tarafından alınan karar gereği frekansları ülke sınırlarını aşan yayıncı kuruluşlar maç saatinde yayınlarını şifreliyor. Avusturya - Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler frekans güncelleme işlemlerini yapmalıdır.

Avusturya Türkiye maçı canlı İZLE! Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milli maç izle linki TRT 1!

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

Avusturya Türkiye maçı canlı İZLE! Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milli maç izle linki TRT 1!

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Slovenya-Sırbistan, İspanya-İtalya, Danimarka-İngiltere maçı canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

SON DAKİKA