Avusturya Türkiye maçı canlı İZLE! Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milli maç izle linki TRT 1!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bugün çeyrek final yolunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar 11 karşılaşmayı geride bırakan, 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda milliler, 15 gol atarken kalesinde ise 17 gole engel olamadı. A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te dördüncü karşılaşmasında Avusturya karşısında çıkıyor. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, Avusturya Türkiye (milli maç) canlı izle!