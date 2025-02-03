Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
15:37
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği üstün performansın ardından, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la karşılaşmaya hazırlanıyor. İki ayaklı olarak oynanacak bu kritik maçların ilki İstanbul Rams Park'ta, rövanş karşılaşması ise Macaristan'da gerçekleşecek. Türkiye ilk mücadelede, ev sahipliğini kullanarak avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise bu heyecan içerisinde milli maç tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, A Milli Takım maç programı ve tüm detaylar…