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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:37

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği üstün performansın ardından, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la karşılaşmaya hazırlanıyor. İki ayaklı olarak oynanacak bu kritik maçların ilki İstanbul Rams Park'ta, rövanş karşılaşması ise Macaristan'da gerçekleşecek. Türkiye ilk mücadelede, ev sahipliğini kullanarak avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise bu heyecan içerisinde milli maç tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, A Milli Takım maç programı ve tüm detaylar…

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Ligi'ne yükselme yolunda büyük bir öneme sahip bu kritik mücadelede Türkiye, ilk olarak Macaristan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmeyi ve turu geçmeyi hedefleyen milliler, futbolseverlere heyecan dolu bir maç izletmeye hazırlanıyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında tüm bilgiler.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PLAY-OFF RAKİBİMİZ MACARİSTAN!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi yolunda play-off'taki rakibi Macaristan!

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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

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