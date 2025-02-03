MİLLİ MAÇ TAKVİMİ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Ligi'ne yükselme yolunda büyük bir öneme sahip bu kritik mücadelede Türkiye, ilk olarak Macaristan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmeyi ve turu geçmeyi hedefleyen milliler, futbolseverlere heyecan dolu bir maç izletmeye hazırlanıyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında tüm bilgiler.