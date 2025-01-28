MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Uluslar LigiTürkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Ligi'ne yükselmek adına büyük bir öneme sahip bu maçta Türkiye, ilk olarak Macaristan'ı İstanbul'da konuk edecek. Ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmeyi ve turu geçmeyi amaçlayan milliler, futbolseverlere heyecan dolu bir karşılaşma sunmayı planlıyor. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ve kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar.