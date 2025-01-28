Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:22
MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Uluslar LigiTürkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırayı alarak A Ligi'ne yükselme yolunda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Macaristan ile oynanacak maçın ilk ayağı İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak. Rövanş ise Macaristan'da gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi avantajını kullanarak turu geçmeyi hedefliyor. Futbolseverler, Türkiye Macaristan play-off mücadelesi için büyük bir heyecan içerisinde.Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar!