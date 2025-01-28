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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Uluslar LigiTürkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:22

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Uluslar LigiTürkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırayı alarak A Ligi'ne yükselme yolunda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Macaristan ile oynanacak maçın ilk ayağı İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak. Rövanş ise Macaristan'da gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi avantajını kullanarak turu geçmeyi hedefliyor. Futbolseverler, Türkiye Macaristan play-off mücadelesi için büyük bir heyecan içerisinde.Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar!

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Uluslar LigiTürkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Ligi'ne yükselmek adına büyük bir öneme sahip bu maçta Türkiye, ilk olarak Macaristan'ı İstanbul'da konuk edecek. Ev sahibi avantajını kullanarak galip gelmeyi ve turu geçmeyi amaçlayan milliler, futbolseverlere heyecan dolu bir karşılaşma sunmayı planlıyor. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ve kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Uluslar LigiTürkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PLAY-OFF RAKİBİMİZ MACARİSTAN!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi yolunda play-off'taki rakibi Macaristan!

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MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Uluslar LigiTürkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak.

Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Uluslar LigiTürkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Uluslar LigiTürkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

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