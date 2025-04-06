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Haberler Galeri MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:17

MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki önemli maçında Slovenya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 3 puanla grubun 3. sırasında yer alırken, büyük bir heyecanla beklenen bu mücadelede Ay-yıldızlılar, grupta daha üst sıralara çıkmak için bu karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek. Bu önemli karşılaşma, Türkiye'nin gruptaki hedeflerine ulaşabilmesi adına büyük bir öneme sahip. Futbolseverler, maç öncesinde takımların kadroları ve karşılaşma hakkında detaylara odaklanmış durumda. Türkiye, şu ana kadar gösterdiği performansla dikkat çekerken, Slovenya karşısında da güçlü bir sonuç almayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi Slovenya-Türkiye milli maçı 8 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

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MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Tabii Spor 6 kanalından ücretsiz canlı yayınlayacak.

MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ HEYECANI SİVAS'TA DEVAM EDİYOR!

Pazartesi günü Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ve millî oyuncularımız Ece Türkoğlu ile Ebru Topçu, saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Millîler, basın toplantısının ardından ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak şekilde saat 18.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda antrenmanını gerçekleştirip maç saatini beklemeye başlayacak.

MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVENYA 1-0 ÖNDE

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımız, üçüncü maçında Slovenya ile deplasmanda karşılaştı. Ljubljana'daki Sportni Park Stadyumu'nda Fransız hakem Victoria Beyer'in yönettiği mücadelede Ay-Yıldızlılarımız, rakibine 3-0 mağlup oldu. Rakibin gollerini 29. dakikada Spela Kolbl, 36. dakikada Zara Kramzar ve 65. dakikada penaltıdan Lara Prasnikar attı.