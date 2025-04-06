Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
13:17
MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki önemli maçında Slovenya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 3 puanla grubun 3. sırasında yer alırken, büyük bir heyecanla beklenen bu mücadelede Ay-yıldızlılar, grupta daha üst sıralara çıkmak için bu karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?