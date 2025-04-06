MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek. Bu önemli karşılaşma, Türkiye'nin gruptaki hedeflerine ulaşabilmesi adına büyük bir öneme sahip. Futbolseverler, maç öncesinde takımların kadroları ve karşılaşma hakkında detaylara odaklanmış durumda. Türkiye, şu ana kadar gösterdiği performansla dikkat çekerken, Slovenya karşısında da güçlü bir sonuç almayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?