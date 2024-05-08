Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:59
Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague Final Four için parkede!
Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Fenerbahçe EuroLeague Final Four için parkede yerini alıyor. Fransa'da mücadele edecek sarı lacivertliler Basketbol Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde 5. maçına çıkıyor. Seride 2-2 olan durumda kazanan dörtlü final bileti alacak. Peki; Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, maça dair merak edilenler...