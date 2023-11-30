Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Tv8,5’ta var mı? Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları son dakika gelişmeleriyle yanıt arıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi grup mücadelelerinde 5. hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor. Sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kadrosu belli oldu. Sarı Lacivertliler'de Becao, Djiku, Serdar Aziz, Zajc ve Mert Hakan'ın ardından Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almayacak. Peki, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Tv8,5'ta mı? Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı izle kanalı, saati ve muhtemel ilk 11 bilgisi!