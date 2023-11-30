Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Tv8,5’ta var mı? Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Tv8,5'ta şifresiz mi yayınlanacak sorularının yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk oluyor. Right to Dream Park'ta oynanacak zorlu karşılaşmayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Temsilcimizin mücadelesini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, "Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu yanıt arıyor. İşte canlı izle linki, saati ve muhtemel 11'ler hakkında detaylar