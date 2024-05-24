Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
15:41
Real Madrid-Olympiakos maçı canlı izle ekranı | Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid Olympiakos maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. THY Avrupa Ligi'nde üçüncü kez Final Four'a kalan Olympiakos ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Avrupadaki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam oynayacağı maçında galip gelirse bu maçın galibiyle finale çıkacak. Tek maç olarak oynanacak olan Real Madrid-Olympiakos maçı için basketbol severler heyecanlı. Peki, Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları