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Haberler Galeri Real Madrid-Olympiakos maçı canlı izle ekranı | Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:41

Real Madrid-Olympiakos maçı canlı izle ekranı | Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid Olympiakos maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. THY Avrupa Ligi'nde üçüncü kez Final Four'a kalan Olympiakos ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Avrupadaki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam oynayacağı maçında galip gelirse bu maçın galibiyle finale çıkacak. Tek maç olarak oynanacak olan Real Madrid-Olympiakos maçı için basketbol severler heyecanlı. Peki, Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları

Real Madrid-Olympiakos maçı canlı izle ekranı | Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeguae'de heyecan son düzlükte devam ediyor. Bu akşam Real Madrid ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Maçı takip etmek isteyen basketbol severler detayları araştırıyorlar. İşte Final Four Real Madrid-Olympiakos maçı detayları

Real Madrid-Olympiakos maçı canlı izle ekranı | Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Real Madrid - Olympiakos maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 22:00'de gerçekleşecek.

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Real Madrid-Olympiakos maçı canlı izle ekranı | Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Olympiakos maçı canlı izle ekranı | Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - OLYMPIAKOS MAÇI
Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

Real Madrid-Olympiakos maçı canlı izle ekranı | Real Madrid-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜST ÜSTE 4. KEZ DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI

Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e kaldı.

2021-2022 sezonundaAnadolu Efes'e 77-74 kaybeden kırmızı-beyazlılar, üçüncülük maçında da Barcelona'ya 84-74 kaybederek turnuvayı son sırada tamamladı.

Geçen yıl yarı finalde Fransa'nın AS Monaco ekibini 76-62 yenerek finale yükselen Olympiakos, finalde ise İspanya temsilcisi Real Madrid'e 79-78 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Berlin'deki ilk maçında yarın, geçen yıl finalde yenildiği Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.

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