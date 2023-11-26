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Haberler Galeri SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 26.11.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:20

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

Samsunspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, bu maçı kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor. Markus Gisdol yönetimindeki Karadeniz ekibi ise düşme potasından çıkmak için mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Samsunspor Beşiktaş maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. BJK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

Samsunspor Beşiktaş maçı canlı izle linki için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Yılport Samsunspor, bu akşam Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Siyah Beyazlılar, 22 puanla 5. sırada yer alıyor. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Karadeniz ekibi ise 8 puanla 19. sırada. Heyecan dolu müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Futbolseverlerin ''Samsunspor Beşiktaş maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. BJK maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle ekranı…

Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, milli aradan sonraki ilk sınavına Samsunspor karşısında çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçta her iki taraf galibiyet için mücadele edecek. İşte Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Samsunspor Beşiktaş maçı, 26 Kasım 2023 Pazar günü yani bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Beşiktaş maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak.

Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Samsunspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

İŞTE SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR: Okan, Soner, Van Drongelen, Satka, Tırpan, Benasser, Tait, Holse, Emre, Muhammed, Ercan

BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Necip, Colley, Rosier, Amir, Cenk, Chamberlain, Gedson, Muleka, Aboubakar

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