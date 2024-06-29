TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka izle TRT 1 canlı yayın linki

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak EURO 2024 maçlarını izlemek isteyen futbolsevelerin gündemindeki yerini aldı. F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, son 16 turunda 2 Temmuz tarihinde Avusturya ile karşılaşacak. EURO 2024'te bugün iki karşılaşma oynanıyor. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte EURO 2024 grup maçları için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.