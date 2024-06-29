Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
12:01
TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka izle TRT 1 canlı yayın linki
17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün İsviçre-İtalya ve Almanya Danimarka maçları oynanacak. İlk mücadele 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip ediliyor. Futbolseverler heyecan dolu mücadeleyi anbean takip edebilmek için ekran başında yerini aldı. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 TRT 1 canlı yayın izle linki