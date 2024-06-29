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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka izle TRT 1 canlı yayın linki
Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 12:01

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka izle TRT 1 canlı yayın linki

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün İsviçre-İtalya ve Almanya Danimarka maçları oynanacak. İlk mücadele 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip ediliyor. Futbolseverler heyecan dolu mücadeleyi anbean takip edebilmek için ekran başında yerini aldı. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka izle TRT 1 canlı yayın linki

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak EURO 2024 maçlarını izlemek isteyen futbolsevelerin gündemindeki yerini aldı. F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, son 16 turunda 2 Temmuz tarihinde Avusturya ile karşılaşacak. EURO 2024'te bugün iki karşılaşma oynanıyor. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte EURO 2024 grup maçları için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka izle TRT 1 canlı yayın linki

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İsviçre - İtalya (19.00) TRT 1

Almanya - Danimarka (22.00) TRT 1

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TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka izle TRT 1 canlı yayın linki

EURO 2024 GRUP MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçlarını canlı takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka izle TRT 1 canlı yayın linki

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka izle TRT 1 canlı yayın linki

SON 16 TURU KARŞILAŞMA PROGRAMI

Avrupa Şampiyonası'nda diğer son 16 turu karşılaşmalarının programı şöyle;

1 Temmuz Pazartesi

19.00 Fransa - Belçika

22.00 Portekiz - Slovenya

2 Temmuz Salı

19.00 Romanya - Hollanda

22:00 Avusturya - Türkiye

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