TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ-HD || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

Giriş Tarihi: 19.06.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
18:51
TRT 1 canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenleniyor. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyonda A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda mücadele ediyor. Alman, İskoçya, Macaristan ve İsviçre'nin yer aldığı A Grubu'nda bugün iki kritik karşılaşma oynanacak. Almaya-Macaristan, İskoçra-İsviçre maçlarını izlemek isteyenler ekranlarda yerini aldı. Milli maçlar dahil organizasyondaki tüm müsabakalar TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki…