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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ-HD || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 19.06.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 18:51

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ-HD || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

TRT 1 canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenleniyor. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyonda A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda mücadele ediyor. Alman, İskoçya, Macaristan ve İsviçre'nin yer aldığı A Grubu'nda bugün iki kritik karşılaşma oynanacak. Almaya-Macaristan, İskoçra-İsviçre maçlarını izlemek isteyenler ekranlarda yerini aldı. Milli maçlar dahil organizasyondaki tüm müsabakalar TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki…

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ-HD || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak EURO 2024 maçlarını izlemek isteyen futbolsevelerin gündemindeki yerini aldı. Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuvada F Grubu'nda yer alıyor. Başlangıcı 3 puanla yapan ay yıldızlılar ikinci maçına Portekiz karşısında çıkacak. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte EURO 2024 grup maçları için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ-HD || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün açılış maçında Hırvatistan ve Arnavutluk kozlarını paylaşacak.

Ev sahibi Almanya Macaristan ile karşılaşırken İskoçya ve İsviçre günün kapanış maçı olacak. İşte, 19 Haziran Çarşamba günü maç programı;

16.00 Hırvatistan - Arnavutluk

19.00 Almanya - Macaristan

22.00 İskoçya - İsviçre

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TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ-HD || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

EURO 2024 GRUP MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçlarını canlı takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ-HD || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT 1 CANLI İZLE KESİNTİSİZ-HD || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak. İkinci maç 22 Haziran Cuma Portekiz ile oynanacak. Son maç ise 26 Haziran Çekya ile yapıla

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