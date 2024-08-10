TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI | Filenin Sultanları bronz madalya Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle

2024 PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL MÜSABAKA TAKVİMİ

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iki takım pazar günü C Grubu'nun son maçında karşılaşmış, o maçı İtalya 3-0 kazanmıştı.

Olimpiyatlarda diğer yarı final maçında da TSİ 17:00'da Brezilya ile ABD karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarının mağlupları cumartesi günü üçüncülük maçında, pazar günü de galipleri final maçında karşı karşıya gelecek.