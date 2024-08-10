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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI | Filenin Sultanları bronz madalya Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:06

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI | Filenin Sultanları bronz madalya Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlarda bugün A Milli Kadın Voleybol Takım bronz madalya için mücadele edecek. Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı yayın TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. 18.15'te oynanacak mücadele için voleybolseverler Türkiye Brezilya voleybol maçı TRT 1 canlı izle araştırmalarını hızlandırdı. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Filenin Sultanları üçüncülük maçı canlı yayın izle linki…

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI | Filenin Sultanları bronz madalya Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak Türkiye Brezilya voleybol maçı sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Tarihte ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükselme başarısı gösteren Filenin Sultanları bronz madalya için son kez parkeye çıkacak. Voleybolseverler, Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranı başında 18.15'te yerini alıyor. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan millilerimiz üçüncülük için mücadele edecek. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI | Filenin Sultanları bronz madalya Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nın bronz madalya mücadelesinde bu akşam Brezilya ile karşılaşacak.

Müsabaka, TSİ 18.15'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

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TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI | Filenin Sultanları bronz madalya Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle

TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI | Filenin Sultanları bronz madalya Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler
Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler
Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular
Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı
Melissa Vargas
Libero
Gizem Örge
+1 Oyuncu
Beyza Arıcı

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI | Filenin Sultanları bronz madalya Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle

2024 PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL MÜSABAKA TAKVİMİ

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iki takım pazar günü C Grubu'nun son maçında karşılaşmış, o maçı İtalya 3-0 kazanmıştı.

Olimpiyatlarda diğer yarı final maçında da TSİ 17:00'da Brezilya ile ABD karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarının mağlupları cumartesi günü üçüncülük maçında, pazar günü de galipleri final maçında karşı karşıya gelecek.

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