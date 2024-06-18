Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ || EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz TRT 1 ekranında başlıyor!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 18:33 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 18:34

TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ || EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz TRT 1 ekranında başlıyor!

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün milli takımımız ilk maçına çıkıyor. 19.00'da başlayacak Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın ile TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip ediliyor. Futbolseverler heyecan dolu mücadeleyi anbean takip edebilmek için ekran başında yerini aldı. 80 milyonun kalbi bugünkü mücadelede. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ || EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz TRT 1 ekranında başlıyor!

TRT 1 canlı izle ekranı 19.00'da başlayacak Türkiye-Gürcistan maçı sebebiyle araştırılıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen mücadelede bugün 80 milyon tek yürek oluyor. A Milli Takımımız ilk sınavını bugün verecek. F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek Ay Yıldızlı ekibimiz daha sonra Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek. Montella yönetimindeki ekimizin performansı için nefesler tutuldu. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için sık sık arama motorları çalıştırılıyor. İşte TRT 1 canlı ekranı ve frekans bilgileri ile Türkiye Gürcistan maçı izle linki.

TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ || EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz TRT 1 ekranında başlıyor!

TÜRKİYE İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

A Milli Takımın yer aldığı F grubu maçları 18 Haziran Salı günü bugün başlıyor.

Milli Takım bugün Gürcistan ile mücadele edecek.

19.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ || EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz TRT 1 ekranında başlıyor!

18 HAZİRAN 2024 BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

19.00: Türkiye Gürcistan maçı

22.00: Portekiz Çekya maçı

EURO 2024 maçları TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ || EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz TRT 1 ekranında başlıyor!

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Gürcistan maçı A Milli Takımın Euro 2024 ilk maçı olacak. Milli maç canlı yayın TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ || EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz TRT 1 ekranında başlıyor!

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 F grubu maçlarını aşağıdaki bağlantıyı kullanarak canlı izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

SON DAKİKA