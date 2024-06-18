TRT 1 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ || EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı canlı izle kesintisiz, şifresiz TRT 1 ekranında başlıyor!

Giriş Tarihi: 18.06.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
18:34
17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün milli takımımız ilk maçına çıkıyor. 19.00'da başlayacak Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın ile TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip ediliyor. Futbolseverler heyecan dolu mücadeleyi anbean takip edebilmek için ekran başında yerini aldı. 80 milyonun kalbi bugünkü mücadelede. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 TRT 1 canlı yayın izle linki