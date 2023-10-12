TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI | EURO 2024 Elemeleri D Grubu Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle linki ile TRT 1 canlı yayın izle!

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.