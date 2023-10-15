TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI | EURO 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Letonya maçı canlı izle linki ile TRT 1 canlı yayın izle!

TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Letonya mücadelesi, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek.