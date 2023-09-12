TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI | Milliler hazırlık maçı için sahada! Türkiye Japonya maçı canlı izle linki ile TRT 1 canlı yayın izle!

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 'bay' geçtiği bu haftayı Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla değerlendirecek.

Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak Türkiye Japonya hazırlık mücadelesi, 12 Eylül 2023 Salı günü yani bugün saat 15.20'de başlayacak.