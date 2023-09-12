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Haberler Galeri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI | Milliler hazırlık maçı için sahada! Türkiye Japonya maçı canlı izle linki ile TRT 1 canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 12.09.2023 19:34 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 19:55

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI | Milliler hazırlık maçı için sahada! Türkiye Japonya maçı canlı izle linki ile TRT 1 canlı yayın izle!

TRT 1 canlı maç izle ekranı araştırmaları başladı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu haftayı 'bay' geçen A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği heyecan dolu karşılaşma naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milli maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 canlı izle ekranı araştırmalarına hız kazandı. 12 Eylül 2023 Salı günü Cegeka Arena'da oynanacak Türkiye Japonya maçı canlı yayın izle linki ile takip edilecek. İşte, TRT 1 canlı izle linki ve frekans bilgileri ile hazırlık mücadelesi Türkiye Japonya maçı canlı yayın izle…

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı için sahada! Türkiye Japonya milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı milli maçı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, 'bay' haftasını değerlendiriyor. Bu doğrultuda Ay Yıldızlılar, Japonya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Millilerimiz, gruptaki 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış ve puanını 10'a çıkarmıştı. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. TRT 1 canlı yayın izle Türkiye Japonya maçı için araştırılıyor. İki takım da saatler 15.20'yi gösterdiğinde sahada yerini alacak. İşte, hazırlık maçı mücadelesi TRT 1 canlı maç izle ekranında!

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı için sahada! Türkiye Japonya milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 'bay' geçtiği bu haftayı Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla değerlendirecek.

Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak Türkiye Japonya hazırlık mücadelesi, 12 Eylül 2023 Salı günü yani bugün saat 15.20'de başlayacak.

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı için sahada! Türkiye Japonya milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı için sahada! Türkiye Japonya milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 CANLI İZLE

Türkiye Japonya maçını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı için sahada! Türkiye Japonya milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

SON DAKİKA