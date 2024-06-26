TRT 1 CANLI İZLE (EURO 2024 MAÇLARI) : TRT 1'de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Frekans bilgileri!

TRT 1 günün maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Çekya maçı karşılaşması öncesinde 26 Haziran TRT 1 yayın akışı takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 ve TRT Spor üzerinden naklen yayımlanırken, Tabii uygulaması üzerinden de takip edilebiliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1'de mi? İşte, 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri!