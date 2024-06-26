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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE (EURO 2024 MAÇLARI) : TRT 1'de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Frekans bilgileri!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:57

TRT 1 CANLI İZLE (EURO 2024 MAÇLARI) : TRT 1'de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Frekans bilgileri!

TRT 1 26 Haziran yayın akışı gündemde. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşu olan TRT'de son günlerde yaşanan yoğun maç programı nedeniyle, bazı maçlar TRT Spor ekranlarına taşındı. Bu nedenle kafa karışıklığı yaşayan kullanıcılar Milli Takım'ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 ekranları üzerinden canlı yayımlanırken, Tabii uygulaması üzerinden de naklen canlı yayımlanıyor. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1'de mi? İşte, 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ile günün maçları!

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT 1’de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1’de mi, şifresiz mi? Frekans bilgileri!

TRT 1 günün maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Çekya maçı karşılaşması öncesinde 26 Haziran TRT 1 yayın akışı takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 ve TRT Spor üzerinden naklen yayımlanırken, Tabii uygulaması üzerinden de takip edilebiliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1'de mi? İşte, 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT 1’de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1’de mi, şifresiz mi? Frekans bilgileri!

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşu TRT olurken son günlerde bazı karşılaşmalar yoğun maç programı sebebiyle TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Kafa karışıklığı yaşayan kullanıcılar ise A Milli Takım'ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT 1’de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1’de mi, şifresiz mi? Frekans bilgileri!

26 HAZİRAN 2024 BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Euro 2024 - Grup F

22:00 Gürcistan - Portekiz (TRT Spor)

22:00 Çekya - Türkiye (TRT 1)

Euro 2024 - Grup E

19:00 Ukrayna - Belçika (TRT 1)

19:00 Slovakya - Romanya (TRT Spor)

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT 1’de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1’de mi, şifresiz mi? Frekans bilgileri!

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

  • 09:30 Kasaba Doktoru
  • 12:50 Lingo Türkiye
  • 14:20 Gönül Dağı
  • 18:00 Ana Haber
  • 18:55 İddiaların Aksine
  • 19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
  • 21:00 Kupa Saati
  • 22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
  • 00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
  • 02:45 Gönül Dağı
TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT 1’de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1’de mi, şifresiz mi? Frekans bilgileri!

TRT 1 CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarını aşağıdaki TRT 1 canlı yayın linki üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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