Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:57
TRT 1 CANLI İZLE (EURO 2024 MAÇLARI) : TRT 1'de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Frekans bilgileri!
TRT 1 26 Haziran yayın akışı gündemde. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşu olan TRT'de son günlerde yaşanan yoğun maç programı nedeniyle, bazı maçlar TRT Spor ekranlarına taşındı. Bu nedenle kafa karışıklığı yaşayan kullanıcılar Milli Takım'ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT 1 ekranları üzerinden canlı yayımlanırken, Tabii uygulaması üzerinden de naklen canlı yayımlanıyor. Peki, TRT 1'de bugün hangi maçlar var, Türkiye Çekya maçı TRT 1'de mi? İşte, 26 Haziran TRT 1 yayın akışı ile günün maçları!