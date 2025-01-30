Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:04
TRT SPOR CANLI İZLE FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI! Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı
TRT Spor canlı izle ekranı UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında kapsamında araştırılıyor. Fenerbahçe, grup aşamasındaki son maçında Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Midtjylland-Fenerbahçe maçı canlı izle için sporseverler ekran başında yerini alıyor. İşte, FB maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı ile