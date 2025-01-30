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Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:04

TRT SPOR CANLI İZLE FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI! Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı

TRT Spor canlı izle ekranı UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında kapsamında araştırılıyor. Fenerbahçe, grup aşamasındaki son maçında Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Midtjylland-Fenerbahçe maçı canlı izle için sporseverler ekran başında yerini alıyor. İşte, FB maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı ile

TRT SPOR CANLI İZLE FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI! Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı

Midtjylland - Fenerbahçe maçını naklen ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor canlı izle ekranlarında yerini alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son haftasında sarı lacivertliler, Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. FB maçı canlı yayın izleme ekranı için araştırmalar hız kazandı. Sarı-lacivertliler, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için deplasmanda galibiyet arıyor. İşte, TRT Spor canlı izle ekranı ile Midtjylland-Fenerbahçe maçı takip linki ve tüm detaylar.

TRT SPOR CANLI İZLE FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI! Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı

MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak 2025 Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Müsabaka 23:00'da başlayacak.

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TRT SPOR CANLI İZLE FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI! Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı

MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

TRT SPOR CANLI İZLE FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI! Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı

TRT SPOR FREKANSI

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT SPOR CANLI İZLE FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI! Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı

TRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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