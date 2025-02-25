Giriş Tarihi: 25.02.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
21:21
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI: İtalya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig... TRT Spor canlı izle
TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. UEFA Kadın Uluslar Ligi Türkiye - Yunanistan maçı, İtalya Kupası çeyrek final mücadelesi ve Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmaları bugün TRT Spor yayın akışı üzerinde yerini aldı. Futbolseverler Al Ahli - Al Qadsiah maçı ve Inter - Lazio maçı için yayını takip ediyor. İşte, 25 Şubat 2025 TRT Spor canlı izle HD....