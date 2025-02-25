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Haberler Galeri TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI: İtalya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig... TRT Spor canlı izle
Giriş Tarihi: 25.02.2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 21:21

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI: İtalya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig... TRT Spor canlı izle

TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. UEFA Kadın Uluslar Ligi Türkiye - Yunanistan maçı, İtalya Kupası çeyrek final mücadelesi ve Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmaları bugün TRT Spor yayın akışı üzerinde yerini aldı. Futbolseverler Al Ahli - Al Qadsiah maçı ve Inter - Lazio maçı için yayını takip ediyor. İşte, 25 Şubat 2025 TRT Spor canlı izle HD....

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI: İtalya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig... TRT Spor canlı izle

TRT Spor canlı maç izle araştırmaları hız kazandı. İlgilendikleri liglerde karşılaşmaları takip edenler yayın akışı üzerinden maçların saatini öğreniyor. Şifresiz olarak izlenebilen kanalda pek çok karşılaşma izleniyor. İşte, TRT Spor canlı izle ekranı...

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI: İtalya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig... TRT Spor canlı izle

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 25 ŞUBAT 2025

18:00 SPOR MERKEZİ

18:30 UEFA KADIN ULUSLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI TÜRKİYE - YUNANİSTAN

20:30 SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI AL AHLI - AL QADSIAH

22:30 SPOR AKŞAMI

23:00 İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL FUTBOL KARŞILAŞMASI INTER - LAZIO

01:00 İleri Üçlü

02:00 SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI AL WEHDA - AL NASSR

03:45 İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNAL FUTBOL KARŞILAŞMASI INTER - LAZIO

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TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI: İtalya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig... TRT Spor canlı izle

TRT SPOR CANLI İZLE

TRT Spor ekranlarından takip edilen UEFA Kadın Uluslar Ligi Türkiye Yunanistan maçı, Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşması ve İtalya Kupası çeyrek final karşılaşması Inter - Lazio maçı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI: İtalya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig... TRT Spor canlı izle

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+
86 86 85 911 - -
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE EKRANI: İtalya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig... TRT Spor canlı izle
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