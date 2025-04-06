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Haberler Galeri TRT SPOR CANLI İZLE Porto-Benfica maçı: Portekiz Premier Lig Porto-Benfica maçı TRT Spor canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:38

TRT SPOR CANLI İZLE Porto-Benfica maçı: Portekiz Premier Lig Porto-Benfica maçı TRT Spor canlı yayın izle

Portekiz Premier Ligi'nin 28. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanıyor. Benfica ve Porto maçını naklen ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor canlı izle ekranı başına geçiyor. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, ezeli rakibi Porto ile karşı karşıya gelecek. İşte, TRT Spor canlı yayın linki ve maçın tüm detayları...

TRT SPOR CANLI İZLE Porto-Benfica maçı: Portekiz Premier Lig Porto-Benfica maçı TRT Spor canlı yayın izle

Porto-Benfica maçını naklen ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor canlı yayınını takip etmek için ekran başına geçiyor. Benfica'da milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı bu kritik maç, Portekiz ligindeki şampiyonluk mücadelesine dair önemli bir adım olacak. Ezeli rakip Porto ile karşılaşacak olan Benfica, galibiyet için sahaya çıkacak. İşte, Porto-Benfica maçı için TRT Spor canlı izle erkanı.

TRT SPOR CANLI İZLE Porto-Benfica maçı: Portekiz Premier Lig Porto-Benfica maçı TRT Spor canlı yayın izle

PORTO-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Süper Ligi 28. haftanın karşılaşması Porto-Benfica maçı 6 Nisan Pazar günü oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

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TRT SPOR CANLI İZLE Porto-Benfica maçı: Portekiz Premier Lig Porto-Benfica maçı TRT Spor canlı yayın izle

PORTO-BENFİCA MAÇI CANLI İZLE

Porto-Benfica maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI İZLE Porto-Benfica maçı: Portekiz Premier Lig Porto-Benfica maçı TRT Spor canlı yayın izle

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Farense maçında 2 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu Porto deplasmanında da ilk 11'de bekleniyor. Orkun Kökçü de bu sezon gösterdiği başarılı performansla ilk 11'de başlayacağı düşünülen isimler arasında yer alıyor.

TRT SPOR CANLI İZLE Porto-Benfica maçı: Portekiz Premier Lig Porto-Benfica maçı TRT Spor canlı yayın izle

MUHTEMEL 11'LER

Porto: Costa, Marcano, Perez, Eustaquio, Vieira, Mario, Varela, Moura, Mora Carvalho, Pepe, Samu

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Dahl, Fernandez, Sanches, Orkun Kökçü, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis