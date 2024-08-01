TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR! Olimpiyat Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
07:42
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarındaki madalya yolculuğuna Hollanda ile başladı. Muhteşem bir dönüşle maçı 3-2 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı bu kez C grubundaki diğer rakibi Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Daniele Santarelli yönetimindeki takımda eksikliği hissedilen Zehra Güneş'in yeniden ana kadroya dönmesi heyecan yarattı. Gözler TRT Spor canlı yayın ekranlarına döndü. Peki; Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Dominik maçı canlı izle ekranı...