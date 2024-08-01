Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR! Olimpiyat Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 07:42

TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR! Olimpiyat Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarındaki madalya yolculuğuna Hollanda ile başladı. Muhteşem bir dönüşle maçı 3-2 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı bu kez C grubundaki diğer rakibi Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Daniele Santarelli yönetimindeki takımda eksikliği hissedilen Zehra Güneş'in yeniden ana kadroya dönmesi heyecan yarattı. Gözler TRT Spor canlı yayın ekranlarına döndü. Peki; Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Dominik maçı canlı izle ekranı...

TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR! Olimpiyat Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları 2. maçı için file önünde yerini alıyor. Olimpiyat Oyunları kapsamında mücadele eden milli takımda Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'ın performansları dikkat çekiyor. Türkiye Dominik maçı canlı izle TRT Spor yayın akışı ile takip ediliyor. Peki; Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair tüm merak edilenler...

TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR! Olimpiyat Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI 2. MAÇINA ÇIKIYOR!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında C grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk mücadelesini Hollanda karşısında verdi. 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 kazanan Filenin Sultanları 2. maçında Dominik Cumhuriyeti karşısında.

Milliler grupta son maçını İtalya ile yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR! Olimpiyat Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları da C grubu 2. maçında Dominik Cumhuriyeti karşısında olacak.

Heyecanlı mücadele 1 Ağustos günü saat 10.00'da oynanacak.

TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR! Olimpiyat Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı takip edilecek.

TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR! Olimpiyat Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE DOMİNİK MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

SON DAKİKA