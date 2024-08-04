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Haberler Galeri Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın ile Türkiye İtalya maçı izle HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 04.08.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 09:26

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın ile Türkiye İtalya maçı izle HD, kesintisiz

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 4 Ağustos programına göre Kadınlar Voleybol C grubunda A Milli Kadın Voleybol Takımımız İtalya ile karşı karşıya geliyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları gruptaki son maçını yapacak. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. TRT Spor canlı yayın ile takip edilecek maçta çeyrek final biletini alan Milliler, grubu kayıpsız kapatmak istiyor. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle HD, kesintisiz...

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın ile Türkiye İtalya maçı izle HD, kesintisiz

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle TRT Spor ekranlarında takip ediliyor. Voleybolseverler Olimpiyat hedefinde Filenin Sultanları'nı takip ediyor. Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti karşısında mücadele eden Sultanlar henüz kayıp yaşamadı. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları sabah saatlerinden itibaren başladı. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı...

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın ile Türkiye İtalya maçı izle HD, kesintisiz

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C grubunda mücadele eden Türkiye, Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 skorla geçti. Filenin Sultanları gruptaki son maç için İtalya karşısında.

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Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın ile Türkiye İtalya maçı izle HD, kesintisiz

Türkiye İtalya voleybol maçı 4 Ağustos saat 10.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından takip ediliyor.

Maçı kazanan takım C grubunu lider olarak kapatacak. Lider konumdaki takımın eşleşeceği ülkeler ikicniye göre farklılık gösterecek.

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın ile Türkiye İtalya maçı izle HD, kesintisiz

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye İtalya Olimpiyat maçını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın ile Türkiye İtalya maçı izle HD, kesintisiz

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

İTALYA: 6

TÜRKİYE: 5

DOMİNİK CUMHURİYETİ: 3

HOLLANDA: 1

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