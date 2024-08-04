Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın ile Türkiye İtalya maçı izle HD, kesintisiz

Giriş Tarihi: 04.08.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
09:26
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 4 Ağustos programına göre Kadınlar Voleybol C grubunda A Milli Kadın Voleybol Takımımız İtalya ile karşı karşıya geliyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları gruptaki son maçını yapacak. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. TRT Spor canlı yayın ile takip edilecek maçta çeyrek final biletini alan Milliler, grubu kayıpsız kapatmak istiyor. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle HD, kesintisiz...