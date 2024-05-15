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Haberler Galeri TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor Yıldız canlı yayın ile Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki tıkla
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:13

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor Yıldız canlı yayın ile Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki tıkla

Ay-Yıldızlılar bugün Milletler Ligi'nde Japonya ile karşılaşıyor. Sporseverlerin gündeminde Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle ekranı yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk kez bir organizasyona son şampiyon unvanı ile katılıyor. TRT Spor Yıldız canlı izle ekranı Türkiye Japonya voleybol maçı sebebiyle araştırılıyor. Peki, Türkiye- Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte TRT Spor Yıldız canlı yayın ile Türkiye Japonya voleybol maçı izle burada...

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor Yıldız canlı yayın ile Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki tıkla

Türkiye Japonya voleybol maçı izle araştırmaları başladı. Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi'ni zirvede tamamlayan Filenin Sultanları, 2024 yılındaki ilk maçına bugün çıkıyor. Sporseverler "Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle" araştırmalarına hız kazandırdı. Milletler Ligi kapsamında 7'nci kez karşılaşacak olan iki takım arasındaki zorlu mücadele TRT Spor Yıldız canlı izle ekranından talip edilecek. Peki, Türkiye- Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte TRT Spor Yıldız ile Türkiye Japonya voleybol maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor Yıldız canlı yayın ile Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki tıkla

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milletler Ligi 1. haftada oynanacak Türkiye Japonya maçı 15 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor Yıldız canlı yayın ile Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki tıkla

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor Yıldız canlı yayın ile Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki tıkla

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor Yıldız canlı yayın ile Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki tıkla

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

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