VNL Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Nefeslerin tutulduğu yeni mücadele son şampiyon Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geliyor. VNL kupasını kaldırmak için çalışan sultanlar file önünde kıyasıya mücadele edecek. Peki; Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayını ve maç programı...