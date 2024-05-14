VNL Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Giriş Tarihi: 14.05.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
23:10
Milli gururumuz Filenin Sultanları VNL Milletler Ligi ilk maçına Antalya'da çıkıyor. Voleybolseverler ekran başında yerini aldı. Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle TRT Spor Yıldız yayın akışı ile kontrol ediliyor. Geçtiğimiz sezon elde ettiği başarılarla tüm dünyada adından söz ettiren Filenin Sultanları maç takvimi de gündemdeki yerini koruyor. 3 adımdan oluşacak ligin ilk basamağı ülkemiz olacak. Peki; Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı geniş kadro...