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Haberler Galeri VNL Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi
Giriş Tarihi: 14.05.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 23:10

VNL Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Milli gururumuz Filenin Sultanları VNL Milletler Ligi ilk maçına Antalya'da çıkıyor. Voleybolseverler ekran başında yerini aldı. Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle TRT Spor Yıldız yayın akışı ile kontrol ediliyor. Geçtiğimiz sezon elde ettiği başarılarla tüm dünyada adından söz ettiren Filenin Sultanları maç takvimi de gündemdeki yerini koruyor. 3 adımdan oluşacak ligin ilk basamağı ülkemiz olacak. Peki; Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı geniş kadro...

VNL Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Nefeslerin tutulduğu yeni mücadele son şampiyon Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geliyor. VNL kupasını kaldırmak için çalışan sultanlar file önünde kıyasıya mücadele edecek. Peki; Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayını ve maç programı...

VNL Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

MİLLETLER LİGİ ANTALYA'DA BAŞLIYOR!

Voleybol Milletler Ligi karşılaşmaları başlıyor. Filenin Sultanları her hafta 4 karşılaşmaya çıkıyor. 3 basamaktan oluşan ligin ilk adımı Antalya'da oynanacak. İlk 8 takım finale çıkmaya hak kazanacak.

VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak.

İşte, Filenin Sultanları maç takvimi:

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VNL Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milletler Ligi 1. haftada oynanacak Türkiye Japonya maçı 15 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

Heyecanlı mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilecek.

VNL Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye'nin Milletler Ligi maçı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

VNL Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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