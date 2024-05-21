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Haberler Galeri Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle! Filenin Efeleri Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:53

Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle! Filenin Efeleri Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde mücadele ediyor. Üç ayaktan oluşan organizasyonun ilk etabı Antalya'da düzenleniyor. Filenin Efeleri, etabın ilk maçında Kanada ile karşılaşacak. Cedric Enard yönetimindeki milli takım, organizasyona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Efeler, VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alması durumunda finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki; Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Kanada maçı canlı yayın izle linki!

Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle! Filenin Efeleri Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini almış durumda. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek. Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez yer alacağı organizasyonun Antalya etabı ilk maçında Kanada karşısında parkeye çıkacak. 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için mücadele verecek olan milli takım, FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke arasında yer alması durumunda olimpiyatlara katılacak. Türkiye Kanada maçı canlı yayın izle kanalı belli oldu. İşte, Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle ekranı…

Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle! Filenin Efeleri Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez çıkacağı Milletler Ligi sahnesindeki ilk maçında Kanada'yla karşılaşacak. Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için mücadele verecek.

İşte, Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında merak edilen tüm detaylar şöyle;

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Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle! Filenin Efeleri Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kanada voleybol maçı, 21 Mayıs 2024 Salı günü Antalya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Milli takımın bu sezonki ilk resmi maçı olma özelliği de taşıyan karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle! Filenin Efeleri Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE EKRANI

Türkiye Kanada voleybol mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle! Filenin Efeleri Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Milli takım, Antalya etabında Kanada'nın yanı sıra Hollanda, Fransa ve ABD ile karşılaşacak.

16 takımın yer aldığı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

21 Mayıs: 20.00 Türkiye-Kanada

23 Mayıs: 20.00 Türkiye-Hollanda

25 Mayıs: 17.00 Türkiye-Fransa

26 Mayıs: 17.00 Türkiye-ABD

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