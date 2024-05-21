Türkiye Kanada voleybol maçı canlı izle! Filenin Efeleri Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ
"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.
Milli takım, Antalya etabında Kanada'nın yanı sıra Hollanda, Fransa ve ABD ile karşılaşacak.
16 takımın yer aldığı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
21 Mayıs: 20.00 Türkiye-Kanada
23 Mayıs: 20.00 Türkiye-Hollanda
25 Mayıs: 17.00 Türkiye-Fransa
26 Mayıs: 17.00 Türkiye-ABD