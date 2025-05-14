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Haberler Galeri Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 10:04

Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezon finali bu akşam yaşanacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında yaşanacak olan finalde kazanan kupanın sahibi olacak. Sarı kırmızılı ekip aynı zamanda Süper Lig'de de başarılı bir sezon geçirerek şampiyonluğa ilerliyor. Trabzonspor ise Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşıp Avrupa biletini garantilemek istiyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası finali yaşanacak. Her iki takımın da heyecanla beklediğ müsabaka bugün Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası öncesinde sarı kırmızılı ekibin kadroda eksiği bulunmazken, bordo mavililer de 3 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, maçın detayları...

Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği final 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak

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Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finali ATV'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte önemli müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor ile karşısına final maçında tam kadro çıkacak.

Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR'DA 3 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI VAR

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Bordo-mavililerde Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.