Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
10:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezon finali bu akşam yaşanacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında yaşanacak olan finalde kazanan kupanın sahibi olacak. Sarı kırmızılı ekip aynı zamanda Süper Lig'de de başarılı bir sezon geçirerek şampiyonluğa ilerliyor. Trabzonspor ise Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşıp Avrupa biletini garantilemek istiyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...