Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı! Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası finali yaşanacak. Her iki takımın da heyecanla beklediğ müsabaka bugün Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası öncesinde sarı kırmızılı ekibin kadroda eksiği bulunmazken, bordo mavililer de 3 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, maçın detayları...