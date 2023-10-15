Türkiye Letonya maçı canlı izle | TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya milli maçı canlı yayın izle

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nde mücade eden A Milli Futbol Takımı'nın grupta 2 maçı kaldı.

Ay Yıldızlılar, yedinci maçında Letonya ile karşılaşacak. İki takım tarihinde 10. kez rakip olacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, Letonya'yı yenmesi halinde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın EURO 2024 biletini alacak.

İşte, Türkiye Letonya maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;