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Haberler Galeri Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE HD linki || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:44

Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE HD linki || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VNL'de 3. hafta karşılaşmaları Hong Kong'da bugün başlıyor. Filenin Sultanları etaptaki ilk maçını Tayland ile oynayacak. Turnuvanın ABD etabındaki tüm maçları kazanan Filenin Sultanları, galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Çıktığı 8 mücadelenin 6'sını kazanarak 18 puan toplayan ve sıralamada 5. sıraya kadar yükselen Millilerimiz Tayland'ı devirmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle linki ve tüm detaylar…

Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE HD linki || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. VNL'de son şampiyon ve Dünya 1 numarası Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. hafta etabında ilk karşılaşmasını Tayland ile yapacak. Hong Kong etabını galibiyet serisi ile tamamlamak isteyen Ay-yıldızlılar 8 maçın sonucunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Peki; Türkiye Tayland maçı canlı izle hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu!

Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE HD linki || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası bugün Hong Kong'da başlıyor.

Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'da Tayland'la oynayacak.

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Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE HD linki || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE HD linki || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE HD linki || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)

13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

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