Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE HD linki || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. VNL'de son şampiyon ve Dünya 1 numarası Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. hafta etabında ilk karşılaşmasını Tayland ile yapacak. Hong Kong etabını galibiyet serisi ile tamamlamak isteyen Ay-yıldızlılar 8 maçın sonucunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Peki; Türkiye Tayland maçı canlı izle hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu!