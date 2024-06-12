Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:44
Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE HD linki || Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VNL'de 3. hafta karşılaşmaları Hong Kong'da bugün başlıyor. Filenin Sultanları etaptaki ilk maçını Tayland ile oynayacak. Turnuvanın ABD etabındaki tüm maçları kazanan Filenin Sultanları, galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Çıktığı 8 mücadelenin 6'sını kazanarak 18 puan toplayan ve sıralamada 5. sıraya kadar yükselen Millilerimiz Tayland'ı devirmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle linki ve tüm detaylar…