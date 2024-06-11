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Haberler Galeri Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:03

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası başlıyor. Son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun üçüncü haftasında bu hafta Tayland ile mücadele edecek. Bu kapsamda Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Ligde 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunan Filenin Sultanları, Tayland karşısında da galibiyet alarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı...

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Tayland ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan Sultanlar, ABD etabındaki 4 maçını da kazanmayı başardı. Milliler, galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Peki Türkiye Tayland maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu.

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 11 Haziran Salı bugün Hong Kong'da başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu etapta sırasıyla Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları'nın etaptaki ilk maçı heyecnala bekleniyor. İşte Türkiye Tayland voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

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Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Tayland voleybol maçı, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele, saat 12.00'de başlayacak.

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI KANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Tayland maçı, TRT SPOR ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Tayland voleybol mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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