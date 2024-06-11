Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
11:03
2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası başlıyor. Son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun üçüncü haftasında bu hafta Tayland ile mücadele edecek. Bu kapsamda Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Ligde 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunan Filenin Sultanları, Tayland karşısında da galibiyet alarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye Tayland maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı...