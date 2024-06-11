Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Tayland ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan Sultanlar, ABD etabındaki 4 maçını da kazanmayı başardı. Milliler, galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Peki Türkiye Tayland maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu.