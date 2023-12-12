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Giriş Tarihi: 12.12.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 12:50

TV 8.5 CANLI İZLE EKRANI! 12 Aralık 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 frekans bilgileri ve canlı yayın linki burada!

TV8,5 canlı izle ekranı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle araştırılmaya başladı. Kopenhag Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. Bilindiği üzere temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak platformda sorun yaşanması durumunda TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayına verilebiliyor. Hal böyleyken TV8,5 canlı izle ve frekans bilgileri gündemdeki yerini aldı. Akşam saatlerinde oynanacak karşılaşma için canlı maç izle ekranı başına geçiliyor. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı için TV8,5 yayın akışı kontrol ediliyor. İşte, TV8,5 canlı yayın izle linki, frekans bilgileri ile şifresiz maç izle!

TV8,5 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 canlı yayın ile şifresiz maç izle!

TV8,5 canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi maç programında bugün 8 mücadele yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray da 6. hafta maçına çıkıyor. Kopenhag Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın kanalı Exxen olarak belirlenmişti. Ancak ortaya çıkabilecek bir hata nedeniyle maçlar TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayına verilebiliyor. Bu noktada ise zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler TV8,5 canlı izle ve frekans bilgileri araştırmasına çıktı. İşte, TV8,5 canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri…

TV8,5 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 canlı yayın ile şifresiz maç izle!

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı, 12 Aralık 2023 Salı günü yani bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak.

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TV8,5 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 canlı yayın ile şifresiz maç izle!

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI TV8,5'TA YAYINLANACAK MI?

Kopenhag Galatasaray maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Ancak teknik bir sorun yaşanması durumunda temsilcimizin mücadelesi TV 8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayına verilebilir.

TV8,5 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 canlı yayın ile şifresiz maç izle!

TV8,5 CANLI MAÇ İZLE!

TV8,5 kanalı frekans bilgileri ile sorgulanıyor. Futbolseverler televizyonlarından kanalı bulabilecekleri gibi internet üzerinden de kanala ulaşabilir:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

Frekansa bilgisine ulaşmak için...

TV8,5 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5 canlı yayın ile şifresiz maç izle!

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

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