TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5’ta mı?

TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe listesi UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı için araştırılıyor. Bilindiği üzere temsilcilerimizin Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Exxen'de yaşanan problem sebebiyle bazı karşılaşmalar, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmıştı. Şimdi futbolseverlerin gündeminde Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusu yer alıyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5'ta mı? İşte 30 Kasım Perşembe TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı izle linki...