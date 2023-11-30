TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5’ta mı?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya gleecek. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise evinde Club Brugge'yi ağırlayacak. Bilindiği üzere Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda oynanan bazı karşılaşmalar Exxen'de oluşan bir hata sebebiyle TV8,5'tan şifresiz yayınlanmıştı. Bu nedenle Nordsjaelland Fenerbahçe ve Beşiktaş Club Brugge mücadelelerinin de TV8,5 ekranlarında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 30 Kasım Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izleme linki.