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Haberler Galeri TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5'ta mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 16:00

TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5'ta mı?

TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe listesi UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı için araştırılıyor. Bilindiği üzere temsilcilerimizin Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Exxen'de yaşanan problem sebebiyle bazı karşılaşmalar, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmıştı. Şimdi futbolseverlerin gündeminde Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusu yer alıyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5'ta mı? İşte 30 Kasım Perşembe TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı izle linki...

TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5’ta mı?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya gleecek. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise evinde Club Brugge'yi ağırlayacak. Bilindiği üzere Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda oynanan bazı karşılaşmalar Exxen'de oluşan bir hata sebebiyle TV8,5'tan şifresiz yayınlanmıştı. Bu nedenle Nordsjaelland Fenerbahçe ve Beşiktaş Club Brugge mücadelelerinin de TV8,5 ekranlarında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 30 Kasım Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izleme linki.

TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5’ta mı?

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI VE BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi D Grubu Beşiktaş Club Brugge maçı, 30 Kasım Perşembe yani bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak.

UEFA Konferans Ligi H Grubu Nordsjaelland Fenerbahçe maçı da bu akşam oynanacak ve karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

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TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5’ta mı?

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI VE BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI TV8,5'TA YAYINLANACAK MI?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV 8,5'ta yayınlanmayacak.

Temsilcilerimizin mücadeleleri EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5’ta mı?

TV8,5 YAYIN AKIŞI | 30 KASIM PERŞEMBE

06:00 Şampiyonlar Ligi Özel

07:30 "Arsenal - Lens" Şampiyonlar Ligi B Grubu

09:30 Şampiyonlar Ligi Özel

11:00 "Galatasaray - Manchester United" Şampiyonlar Ligi A Grubu

13:15 Buyur Bi'De Buradan Bak

15:20 Çok Güzel Hareketler Bunlar

TV8,5 yayın akışı 30 Kasım Perşembe || Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş Club Brugge maçı TV8,5’ta mı?

17:10 Arkadaşım Hoşgeldin

19:45 Konferans Ligi Maç Başlıyor / Canlı

20:45 "AEK Athens- Brighton" Avrupa Ligi B Grubu / Canlı

22:45 "Beşiktaş - Club Brugge" Konferans Ligi D Grubu

23:00 "Real Madrid - Napoli" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı

01:00 Konferans Ligi Özel / Canlı

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