Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
15:25
ZTK çeyrek final kura tarihi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, finale yükselen takımlar hangisi?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi futbolseverlerin gündeminde. Grup aşmasının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek final kura çekimine çevrildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura sonrasında belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale yükselen takımlar hangisi?