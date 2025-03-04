ZTK çeyrek final kura tarihi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, finale yükselen takımlar hangisi?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için geri sayım başladı. TFF'den gelen açıklama ile çeyrek final ve yarı final kura çekimi için tarih belli oldu. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?