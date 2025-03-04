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Haberler Galeri ZTK çeyrek final kura tarihi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, finale yükselen takımlar hangisi? 
Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 15:25

ZTK çeyrek final kura tarihi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, finale yükselen takımlar hangisi?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi futbolseverlerin gündeminde. Grup aşmasının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek final kura çekimine çevrildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura sonrasında belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale yükselen takımlar hangisi?

ZTK çeyrek final kura tarihi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, finale yükselen takımlar hangisi?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için geri sayım başladı. TFF'den gelen açıklama ile çeyrek final ve yarı final kura çekimi için tarih belli oldu. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

ZTK çeyrek final kura tarihi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, finale yükselen takımlar hangisi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları kura çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

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ZTK çeyrek final kura tarihi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, finale yükselen takımlar hangisi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK çeyrek final kura tarihi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, finale yükselen takımlar hangisi?

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

  • Trabzonspor
  • Fenerbahçe
  • Beşiktaş
  • Tümosan Konyaspor
ZTK çeyrek final kura tarihi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, finale yükselen takımlar hangisi?

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

  • İskenderunspor
  • Göztepe
  • Sipay Bodrum FK
  • Galatasaray