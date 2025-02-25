Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
10:15
ZTK MAÇ GÜNÜ! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son maçına çıkıyor. Antalyaspor deplasmanına konuk olacak siyah beyazlı ekip gruplarda oynadığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrılırken, grubunda da lider konumunda yer alıyor. Çıkacağı son maçından da galibiyet almayı hedefleyen Ole Gunnar Solskjær ve öğrencileri tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle linki ve maçın detayları!