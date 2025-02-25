Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ZTK MAÇ GÜNÜ! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 10:15

ZTK MAÇ GÜNÜ! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son maçına çıkıyor. Antalyaspor deplasmanına konuk olacak siyah beyazlı ekip gruplarda oynadığı ilk iki maçtan galibiyetle ayrılırken, grubunda da lider konumunda yer alıyor. Çıkacağı son maçından da galibiyet almayı hedefleyen Ole Gunnar Solskjær ve öğrencileri tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle linki ve maçın detayları!

ZTK MAÇ GÜNÜ! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkacak olan Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. D grubunda 6 puanla lider konumda olan siyah beyazlı ekip liderliğini korumak için çıkacağı son maçta da hedefi olan 3 puana ulaşmak istiyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? İşte, Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz ve canlı izle linki!

ZTK MAÇ GÜNÜ! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZTK MAÇ GÜNÜ! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı izle linki için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz;

A SPOR CANLI İZLE

ZTK MAÇ GÜNÜ! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYASPOR KARŞISINDA EKSİKLERİ

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

ZTK MAÇ GÜNÜ! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

D GRUBU PUAN DURUMU

SON DAKİKA