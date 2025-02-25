ZTK MAÇ GÜNÜ! Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkacak olan Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. D grubunda 6 puanla lider konumda olan siyah beyazlı ekip liderliğini korumak için çıkacağı son maçta da hedefi olan 3 puana ulaşmak istiyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? İşte, Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz ve canlı izle linki!