Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle kanalı gündemdeki yerini aldı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son iki sezonun şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri basketbol severler tarafından ''Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda?'' sorusu ile araştırılıyor. Peki, THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle linki…