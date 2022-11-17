Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Barcelona maçı için heyecan dorukta. THY EuroLeague 8. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen basketbol severler, ''Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle kanalı bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın detayları.