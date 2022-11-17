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Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 13:58

Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Barcelona maçı için heyecan dorukta. THY EuroLeague 8. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen basketbol severler, ''Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle kanalı bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın detayları.

Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle kanalı gündemdeki yerini aldı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son iki sezonun şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri basketbol severler tarafından ''Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda?'' sorusu ile araştırılıyor. Peki, THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle linki…

Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Barcelona maçı, 17 Kasım 2022 Perşembe (bugün) saat 20:30'da başlayacak.

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Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes Barcelona maçı, S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI CANLI İZLE KANALI

https://www.ssport.tv/

Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu. Barcelona ise yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 775. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 774 karşılaşmada 440 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 527. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 526 mücadelenin 283'ünü kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda? THY Euroleague Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

36 KARŞILAŞMA, 12 GALİBİYET

İki ekip 2000'den bu yana THY Avrupa Ligi'nde 37. kez birbirine rakip olacak. Anadolu Efes ile Barcelona arasında daha önce yapılan 36 karşılaşmanın 12'sini lacivert-beyazlılar, 14'ünü İspanyol ekibi kazandı.

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