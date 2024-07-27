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Haberler Yaşam BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE HD | (BJK) Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı canlı yayın izle TV8,5
Giriş Tarihi: 27.07.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:47

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE HD | (BJK) Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı canlı yayın izle TV8,5

Siyah beyazlılar, Süper Lig sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp ardından Türkiye'de oynayacağı 3 maçı duyuran Beşiktaş'ın hazırlık maçı canlı yayın ile takip edilecek. Exxen ve TV8,5 canlı maç izle ekranı üzerinden Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle başlıklı araştırmalar başladı. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki takımda yeni transferler İmmobile, Rafa Silva, Can Keleş gibi isimler izleniyor. İşte, (BJK) Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle HD...

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE HD | BJK Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı canlı yayın izle TV8,5

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında oyuncuların Süper Lig öncesi performansları gözlemlenecek. Bandırmaspor ile berabere kalan Kara Kartal ikinci maçına Gençlerbirliği ile çıkıyor. TV8,5 canlı yayın izle ve frekans bilgisi bu noktada taraftarın gündeminde. İşte, Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı canlı izle...

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE HD | BJK Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı canlı yayın izle TV8,5

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Süper Lig öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Avusturya kampı dönüşü üç hazırlık maçı duyuran siyah beyazlılar, Bandırmaspor ile ilk maçına çıktı. İkinci maç Gençlerbirliği ile olacak.

Üçüncü hazırlık maçı ise Sakaryaspor karşısında olacak.

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BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE HD | BJK Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı canlı yayın izle TV8,5

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı 27 Temmuz bugün saat 20.00'de başlayacak.

Heyecanlı mücadele TV8,5 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE HD | BJK Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı canlı yayın izle TV8,5

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE HD | BJK Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlık maçı canlı yayın izle TV8,5

BEŞİKTAŞ MAÇ TAKVİMİ

30 Temmuz: Beşiktaş - Sakaryaspor

3 Ağustos: Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos: Samsunspor – Beşiktaş

18 Ağustos: Beşiktaş – Antalyaspor

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