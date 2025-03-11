BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Günün maç programı netleşti. Bugün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ön plana çıkıyor. Barcelona-Benfica ve Liverpool-PSG mücadeleleri büyük ilgiyle bekleniyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar…