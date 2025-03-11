Haberler
Yaşam
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
07:53
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbol tutkunları günün maç takvimini yakından takip ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı yaşanırken, Asya AFC Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Championship'te mücadeleler devam ediyor. Peki, bugün hangi Şampiyonlar Ligi maçları var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç fikstürü ve ayrıntılar…