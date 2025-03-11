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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 07:53

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları günün maç takvimini yakından takip ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı yaşanırken, Asya AFC Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Championship'te mücadeleler devam ediyor. Peki, bugün hangi Şampiyonlar Ligi maçları var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç fikstürü ve ayrıntılar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Günün maç programı netleşti. Bugün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ön plana çıkıyor. Barcelona-Benfica ve Liverpool-PSG mücadeleleri büyük ilgiyle bekleniyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Barcelona-Benfica TRT Spor,

23:00 B. Leverkusen-Bayern Münih TRT Spor

23:00 Inter-Feyenoord tabii Spor 1,

23:00 Liverpool-PSG tabii Spor

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

13:00 Yokohama M.-Shanghai

15:00 Johor Darul-Buriram

23:00 Al Ahli-Al Rayyan

23:00 Al Hilal-Pakhtakor

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final

23:00 Al Taawon-TS Tabriz

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 Mart 2025 Salı || Bugün Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Championship

22:45 Burnley-West Bromwich

22:45 Cardiff-Luton Town

22:45 Derby County-Coventry

22:45 Middlesbrough-QPR

22:45 Norwich-S. Wednesday

22:45 Sunderland-Preston

23:00 Sheffield Utd-Bristol CityHollanda