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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
09:29
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol tutkunları, 17 Mayıs Cumartesi günü sahne alacak kritik mücadeleleri heyecanla bekliyor. Süper Lig'den İngiltere FA Cup Finali'ne, Serie A'dan Ligue 1, Bundesliga ve Portekiz Ligi'ne kadar birçok önemli maç futbolseverlerin gündeminde. Günün programı, maç saatleri ve karşılaşmaların hangi kanallarda canlı yayınlanacağı merak konusu. Peki, bugün hangi liglerde hangi maçlar oynanacak? Kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi gününün güncel maç programı ve detayları...