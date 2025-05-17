BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün futbolseverleri dolu dolu bir maç günü bekliyor. Süper Lig, FA Cup Finali, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Portekiz Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Adana Demirspor, Hatayspor'u konuk ederken, FA Cup Finali'nde Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları, günün maçları, saatleri ve yayıncı kanalları merak ediyor. İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi gününün öne çıkan maçları…