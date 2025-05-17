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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 09:29

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol tutkunları, 17 Mayıs Cumartesi günü sahne alacak kritik mücadeleleri heyecanla bekliyor. Süper Lig'den İngiltere FA Cup Finali'ne, Serie A'dan Ligue 1, Bundesliga ve Portekiz Ligi'ne kadar birçok önemli maç futbolseverlerin gündeminde. Günün programı, maç saatleri ve karşılaşmaların hangi kanallarda canlı yayınlanacağı merak konusu. Peki, bugün hangi liglerde hangi maçlar oynanacak? Kimlerin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi gününün güncel maç programı ve detayları...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün futbolseverleri dolu dolu bir maç günü bekliyor. Süper Lig, FA Cup Finali, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Portekiz Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Adana Demirspor, Hatayspor'u konuk ederken, FA Cup Finali'nde Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları, günün maçları, saatleri ve yayıncı kanalları merak ediyor. İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi gününün öne çıkan maçları…

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

17 MAYIS 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR

SÜPER LİG

19:00 Adana Demirspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE - FA CUP FİNAL

18:30 Crystal Palace - Manchester City (TRT Tabii Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

SERİE A

21:45 Genoa - Atalanta

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 17 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİGUE 1

22:00 Lille - Reims

22:00 Marsilya - Rennes

22:00 RC Strasbourg - Le Havre

22:00 PSG - Auxerre

22:00 Saint-Etienne - Toulouse

22:00 Lens - Monaco

22:00 Nice - Brest

22:00 Nantes - Montpellier

22:00 Lyon - Angers