BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Aralık Cumartesi 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Aralık Cumartesi maçları sporseverler tarafından beklenmeye başladı. Birçok ligde oynanacak maçlar için ekran başında yerlerini alan taraftarlar mücadeleleri için beklemeye koyuldu. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 21 Aralık Cumartesi 2024 tarihli maç programı ve tüm detaylar