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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Aralık Cumartesi 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
10:20
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Aralık Cumartesi 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maç listesi 21 Aralık Cumartesi fikstürüyle sorgulanıyor. Bugün Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A karşılaşmaları futbol severlerin gündeminde yerini aldı. Süper Lig'in 17. Haftasında gözler mücadelelere çevrilirken zirve yarışı da rekabet dolu geçiyor. Peki bugün hangi maçlar var, 21 Aralık Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?