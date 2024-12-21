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Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:20

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Aralık Cumartesi 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maç listesi 21 Aralık Cumartesi fikstürüyle sorgulanıyor. Bugün Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A karşılaşmaları futbol severlerin gündeminde yerini aldı. Süper Lig'in 17. Haftasında gözler mücadelelere çevrilirken zirve yarışı da rekabet dolu geçiyor. Peki bugün hangi maçlar var, 21 Aralık Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Aralık Cumartesi 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Aralık Cumartesi maçları sporseverler tarafından beklenmeye başladı. Birçok ligde oynanacak maçlar için ekran başında yerlerini alan taraftarlar mücadeleleri için beklemeye koyuldu. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 21 Aralık Cumartesi 2024 tarihli maç programı ve tüm detaylar

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Aralık Cumartesi 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 ARALIK CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

SÜPER LİG
16:00 Sivasspor - Samsunspor (beIN Sports 1)
19:00 Beşiktaş - Alanyaspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Aralık Cumartesi 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

1. LİG
13:30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
13:30 Iğdır FK - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
19:00 Pendikspor - İstanbulspor (TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Aralık Cumartesi 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

PREMİER LİG
15:30 Aston Villa -Manchester City
18:00 Ipswich Town - Newcastle United
18:00 West Ham United - Brighton & Hove Albion
18:00 Brentford - Nottingham Forest
20:30 Crystal Palace - Arsenal

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Aralık Cumartesi 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

LALİGA

16:00 Getafe - Mallorca

18:15 Celta Vigo - Real Sociedad

20:30 Osasuna - Athletic Bilbao

23:00 Barcelona - Atletico Madrid

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