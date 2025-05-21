BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

21 Mayıs Çarşamba günü, dünya genelinde futbol heyecanı devam ediyor. Bugün TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Ligi'nde önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç fikstürü...