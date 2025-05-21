Haberler
Yaşam
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
10:22
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! 21 Mayıs Çarşamba akşamı UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Final mücadelesi, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Bugün ayrıca Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship ve Portekiz Ligi'nde de önemli karşılaşmalar oynanıyor. Basketbol ve voleybol tutkunları için de spor takvimi dopdolu. Peki, bugün hangi maçalr var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?