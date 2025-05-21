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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:22

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! 21 Mayıs Çarşamba akşamı UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Final mücadelesi, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Bugün ayrıca Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship ve Portekiz Ligi'nde de önemli karşılaşmalar oynanıyor. Basketbol ve voleybol tutkunları için de spor takvimi dopdolu. Peki, bugün hangi maçalr var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

21 Mayıs Çarşamba günü, dünya genelinde futbol heyecanı devam ediyor. Bugün TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Ligi'nde önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç fikstürü...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 21 MAYIS 2025

UEFA Avrupa Ligi Final

22.00 Tottenham-Manchester United (Tabbi ve TRT 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ligue 1 Play Out

21.00 Metz-Reims

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig

19.10 Al Nassr-Al Khaleej

19.25 Al Kholood-Al Fayha

21.00 Al Wahda-Al Hilal

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 21 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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