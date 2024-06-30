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Haberler Yaşam CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 13:48

CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!

TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına göre son 16 turunda iddialı takımların maçları yer alıyor İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...

CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!

TRT1 canlı izle ekranı başında yerlerini alan spor severler bugünkü karşılaşmaları takip etmek için ilgiliyle bekliyor. Bu akşamın yayın akışında 2 maç gerçekleşecek. İddialı takımların mücadelelerinin gerçekleşeceği 30 Haziran 2024 TRT1 ile EURO 2024 canlı yayın ekranı

CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!

30 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00 İngiltere - Slovakya

22:00 İspanya – Gürcistan

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CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!

AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım F Grubu'nu ikinci tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ay-yıldızlılar üst turda Avusturya ile kozlarını paylaşacak.

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Avusturya - Türkiye maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Slovenya-Sırbistan, İspanya-İtalya, Danimarka-İngiltere maçı canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!

TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Beni Böyle Sev
06:45 Yedi Numara
07:45 Yeditepe İstanbul
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:25 Gönüldağı
18:00 Ana Haber
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İngiltere-Slovakya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İspanya-Gürcistan"
00:15 Türk Sineması "Müfreze"
02:00 Gönül Dağı
04:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

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