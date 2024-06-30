CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Beni Böyle Sev

06:45 Yedi Numara

07:45 Yeditepe İstanbul

08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:25 Gönüldağı

18:00 Ana Haber

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İngiltere-Slovakya"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İspanya-Gürcistan"

00:15 Türk Sineması "Müfreze"

02:00 Gönül Dağı

04:35 Alparslan: Büyük Selçuklu