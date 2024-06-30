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CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
13:48
CANLI MAÇ YAYIN EKRANI! EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan TRT 1 canlı, kesintisiz, şifresiz izle linki!
TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. Almanya'da düzenlenen A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri takip edilirken diğer gruplardaki maçlarda izleniyor. Bu akşam TRT 1 yayın akışına göre son 16 turunda iddialı takımların maçları yer alıyor İngiltere-Slovakya, İspanya- Gürcistan maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...