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Haberler Yaşam EXXEN canlı izle! 15 Mart 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 16:49

EXXEN canlı izle! 15 Mart 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

Exxen canlı izle ekranı futbol severlerin gündemindeki yerini aldı. Belirli bir ücret karşılığında üye olunan dijital platformda maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Şampiyonlar Ligi maç saatlerinin yaklaşmasıyla EXXEN TV canlı yayın izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Devler liginde son 16 turu rövanş mücadeleleri başladı. Bu akşam Real Madrid Liverpool maçı ve Napoli Eintracht Frankfurt maçı oynanacak. İşte 15 Mart 2023 Exxen TV canlı izle ekranı ile Real Madrid Liverpool maçı canlı yayın izle!

EXXEN canlı izle! 15 Mart 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN canlı izle ekranı bugün oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları sebebiyle araştırılıyor. Real Madrid Liverpool ile Napoli Eintracht Frankfurt maçları 23.00'te EXXEN TV'den naklen yayınlanacak. Platforma üye olan futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını EXXEN canlı yayın izle ekranı ile takip edilebilecek. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları Exxen canlıizle ekranı üzerinden maçı takip edebilirsiniz.

EXXEN canlı izle! 15 Mart 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

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EXXEN canlı izle! 15 Mart 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54, 90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 33,50 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.

EXXEN canlı izle! 15 Mart 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 119,90 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 94,90 TL, yıllık 107,30 TL'dir.

EXXEN canlı izle! 15 Mart 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

Exxen Ücreti Ödeme:

Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.

Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.

E posta bölümünü doldurmalısınız.

Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.

Abonelik seçeneğinde de paket seçin.

Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.

Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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